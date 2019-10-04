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ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 18 شخصا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 12:32 مساءً
ارتفاع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية إلى 18 شخصا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن عدد الحالات المبلغ عنها بسبب مرض غامض في الرئة يرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية بلغ 18 حالة مشيرة إلى أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 في 48 ولاية حتى الآن.

وأشارت المراكز إلى أن هذا العدد مقارنة بوجود 805 حالات إصابة الأسبوع الماضي.

ولم يربط المحققون حتى الآن بين الأمراض وأي منتج أو مكون بعينه لكنهم أشاروا إلى زيوت في السجائر الإلكترونية تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول وهو من أحد مكونات الماريجوانا.

وأوصت المراكز الأسبوع الماضي بوقف استخدام السجائر الإلكترونية التي تحتوي على هذا المكون.

المصدر: رويترز

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