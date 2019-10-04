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“الغذاء والدواء”: 3 ألوان تمكنك من اختيار الأطعمة الصحية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 12:39 مساءً
“الغذاء والدواء”: 3 ألوان تمكنك من اختيار الأطعمة الصحية
الغذاء والدواء

كل الوطن – متابعات: حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء ثلاثة ألوان، مدونة على المنتجات الغذائية، يمكن من خلالها اختيار الطعام الأكثر صحية بالنسبة للمستهلك، وتجنب الأطعمة والمشروبات الضارة.

ونقلت الهيئة، عن منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع استهلاك الأغذية ذات المحتوى العالي من الدهون والسكر والملح يرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والشرايين.

وقالت الغذاء والدواء، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المستهلك يمكنه اختيار المنتجات الغذائية الأكثر صحية ذات المحتوى الأقل من الدهون والسكر والملح، وذلك بالنظر إلى بطاقة منتج الغذاء التي تحتوي على ثلاثة ألوان “الأحمر، والبرتقالي، والأخضر”، والتي تبيّن محتوى المنتج من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات ونسبة الملح.

وأوضحت الهيئة أن الأحمر يعني أن المنتج يحتوي على كمية عالية من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات والملح، فيما يعني البرتقالي احتواء المنتج على كمية متوسطة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح، أما اللون الأخضر فيعني احتواء المنتج الغذائي على كمية منخفضة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح.

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