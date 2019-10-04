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تتعلّق بالتمديد وشرط المغادرة.. توضيح من “الجوازات” بشأن تأشيرة الزيارة العائلية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 12:45 مساءً
تتعلّق بالتمديد وشرط المغادرة.. توضيح من “الجوازات” بشأن تأشيرة الزيارة العائلية

كل الوطن – متابعات: أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد للزيارة العائلية 180 يوما، وفي حالة عدم المغادرة يتم فرض غرامة وفقا للنظام.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: “بالنسبة للزيارة العائلية للمقيم هل يشترط المغاردة بعد انقضاء 3 شهور.. أم يمكن التجديد 3 شهور أخرى دون المغادرة”.

وردت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بقولها: “التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد ١٨٠ يوما.. ويلزم المغادرة قبل انتهاء الزيارة تفاديا للغرامة”.

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