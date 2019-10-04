الجبير يفنّد الادعاءات الإيرانية بخصوص إرسال المملكة رسائل إلى روحاني

كل الوطن – وكالات: نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، صحة إعلان إيران عن إرسال المملكة رسائل إلى رئيسها حسن روحاني من خلال دول أخرى، وقال إن هذا «أمر غير دقيق»

وقال الجبير عبر حسابه في «تويتر»، أول من أمس، إن «ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق. ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائماً للأمن والاستقرار في المنطقة». وذكر كلٌّ من متحدث باسم الحكومة والخارجية الإيرانية، الاثنين، أن السعودية بعثت برسائل إلى الرئيس الإيراني عبر زعماء دول أخرى

وأضاف الجبير بالقول: «كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة»

وشدد الجبير على أن موقف بلاده ثابت تجاه إيران. وقال: «موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وتطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية لا كدولة مارقة راعية للإرهاب»

وحول وجود مشاورات سعودية مع إيران بشأن اليمن، أوضح الجبير أن «ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، فإن المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه»

وشدد الوزير السعودي في تصريحاته على أن «آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن، فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة، كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له»

وأكد الجبير في ختام تصريحه أن النظام الإيراني لا يريد السلام في اليمن، مبيناً: «إنْ كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلاً من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟»