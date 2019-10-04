السعودية تصدر لائحة تسمح بالترخيص لمقاهي “الشيشة” في المطاعم

كل الوطن – متابعات: أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، لائحة لاشتراطات تقديم «الشيشة» ومنتجات التبغ داخل المدن وخارجها. فيما حظرت لائحة التراخيص المعلنة لتطبيقها، المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة من تقديم التبغ بكل أنواعه أو بيعه.

وتتكون اللائحة من؛ تعريفات بمنتجات التبغ، والأماكن المتاح تقديم المنتجات فيها، إضافة إلى التجهيزات البلدية والمرافق، وكذلك اشتراطات الصحة العامة والأمن والسلامة.

وهي المرة الأولى التي تصدر وزارة الشؤون البلدية لائحة تسمح في مضمونها بتقديم «الشيشة» داخل مواقع محددة في المدن، بعد أن كان اشتراط تقديمها خارج النطاق العمراني مطبقاً في معظم مدن البلاد، مع استثناءات نالتها بعض أمانات المدن.

وحدَّدت اللائحة المواقع، التي سمح الترخيص بها، خاصة داخل المدن ومنها المطاعم، والأنشطة التجارية في مناطق مصنفة وفق أمانات المدن المعنية بالعمل البلدي، مثل تلك المحصورة والواقعة في شوارع تجارية، أو المجمعات التجارية ومرافق الإيواء السياحي، وكل ذلك يتم الترخيص له وفقاً لاشتراطات، شاملة تعزيز الصحة العامة وكذلك عناصر السلامة والأمن.

ومن المتوقع وفقاً لما تم نقاشه في مجلس الشورى، في مايو (أيار) الماضي، أن تشهد التراخيص ضريبة عالية يتم استقطاعها لوزارة الصحة وعيادات مكافحة التدخين.

المصدر: الشرق الأوسط