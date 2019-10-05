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بعد 24 يوما.. روسيا تعاود قصف إدلب السورية مقاتلات.. روسية نفذت 5 غارات على قرية “البليصة”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 2:04 مساءً
بعد 24 يوما.. روسيا تعاود قصف إدلب السورية مقاتلات.. روسية نفذت 5 غارات على قرية “البليصة”

كل الوطن – متابعات- إدلب-  وكالات :استأنفت المقاتلات الروسية، السبت، تنفيذ غارات جوية على مناطق سكنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد 24 يوما من توقفها.

وأوضح مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية نفذت 5 غارات على قرية “البليصة” جنوبي إدلب، دون مزيد من التفاصيل.

يشار أن مقاتلات روسية قصفت في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، قريتي “الضهر” و”كفرمارس” التابعتين لمنطقة دركوش شمالي إدلب.

وعلى صعيد متصل، تواصل قوات نظام بشار الأسد المدعومة من روسيا، استهداف المناطق السكنية في الريف الجنوبي لإدلب بالمدافع.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت “خفض التصعيد”.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية

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2019-10-05 2019-10-05
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