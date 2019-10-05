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9 ضحايا في حادث مروع فوق عقبة شعار.. تصادم وسقوط مركبتين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 5:31 مساءً
9 ضحايا في حادث مروع فوق عقبة شعار.. تصادم وسقوط مركبتين

كل الوطن – متابعات: توفي شخصان وأصيب سبعة آخرون، نتيجة حادث تصادم مروع وقع في عقبة شعار بمنطقة عسير، مساء أمس السبت.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري وقال: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في عقبة شعار بين “دينا ونش” وسيارة “تورس فورد”، مما أدى إلى سقوط السيارتين من العقبة.

وأضاف متحدث شرطة عسير: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ٢٠:٥٤م، توجهت أربع فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات وحالتي وفاة.

وأوضح أنه تم نقل الجثتين مع أربع إصابات عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، في حين نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

وأشار إلى أن رجال المرور تمكنوا من التعامل مع الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

المصدر: تواصل

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