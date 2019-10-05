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الجبوري: مساعد قاسم سليماني يقود “قناصة المتظاهرين” في العراق

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 9:24 مساءً
الجبوري: مساعد قاسم سليماني يقود “قناصة المتظاهرين” في العراق

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى ” زعم النائب في البرلمان العراقي، أحمد الجبوري، اليوم السبت، أن هناك غرفة عمليات يقودها مساعد قاسم سليماني، ويدعى حاج حامد ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين.

وأضاف الجبوري في حديث إلى موقع قناة “العربية”، أن “جموع المتظاهرين بدأت تتحرك باتجاه ساحات التحرير والأندلس والطيران وستكون التظاهرات أكبر وأقوى من ذي قبل، بسبب ما قامت به الحكومة من قمع وقتل للمتظاهرين عن طريق القناصة، الذين كانوا في أعلى البنايات قرب أماكن التظاهرات”.

وقال الجبوري إن “الوضع الحالي في العراق بائس وجلسة البرلمان لم يحضر بها سوى 60 نائبا”.

وأشار الجبوري إلى لقاء رئيس البرلمان العراقي مع قادة التظاهرات، قائلا “هناك مسرحية يعد لها حيث جلس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع بعض الشباب من المتظاهرين، وسيخرج أحد هؤلاء الشباب ببيان باعتباره يمثل المتظاهرين، ولكن هي مسرحية وكذبة يُعد لها لأن المتظاهرين رفعوا شعار لا تفاوض مع حكومة المنطقة الخضراء”، حسب تعبيره.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

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2019-10-05 2019-10-05
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