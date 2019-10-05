قوات الوفاق تتهم الإمارات بقصف مطار مصراتة الدولي

كل الوطن- متابعات- سبتونيك عربى : اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، الإمارات العربية المتحدة، بقصف مطار مصراتة الدولي.

وذكرت عملية “بركان الغضب” عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن الطيران المسير الإماراتي قصف منذ قليل مطار مصراتة، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق قوات لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر ومقاتلين أجانب موالين له.

وأشارت صفحة العملية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق ضد قوات حفتر المتقدمة، منذ أبريل الماضي، باتجاه العاصمة طرابلس إلى أن القصف أسفر عن إصابة أحد موظفي الطيران، ونقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، علاوة على إلحاق ضرر ببعض مرافق المطار.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ندد من منبر الأمم المتحدة بـ”تدخل دول أجنبية في ليبيا”، متهما قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بأنه “مجرم متعطش للدماء”.

وأعرب السراج، في كلمة له أما الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن أسفه لكون “ليبيا تمر بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي”، منتقدا أدوار كل من الإمارات التي “سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للميليشيات”، والعثور على “صواريخ فرنسية” في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر، ومصر “التي تريد إعطاء دروس لليبيا”، وذلك حسب صحيفة “الوسط” الليبية.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.