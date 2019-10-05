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أول تعليق للسيسي على وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 9:41 مساءً
أول تعليق للسيسي على وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود

كل الوطن- سبتونيك عربى: علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابي”.

وتابع السيسي: “أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.

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2019-10-05 2019-10-05
عربي ودولي
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