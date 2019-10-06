الطائف: رجل أمن يرفض رشوة بـ 5 ملايين ريال.. ما الحكاية؟

كل الوطن – متابعات: سلم أحد أفراد الأمن بالطريق الرابط بين الطائف والباحة مطلوباً للجهات المختصة، ذلك بعد أن رفض رشوة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين عرضها عليه المطلوب مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بإحدى نقاط التفتيش على طريق الطائف – الباحة، ليقوم رجل الأمن بتسليم المقبوض عليه للسلطات المعنية.

وكان المطلوب يستغل مركبة بمرافقة شخص آخر هرب بالمركبة لحظة القبض على قائدها، ليسلم نفسه في وقت لاحق بعد التعميم الذي أصدرته الجهات الأمنية، ما ضيق عليه الخناق.

واشتبه رجل الأمن في الشخصين اللذين كانا يقودان المركبة أثناء مرورهما بإحدى نقاط التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف – الباحة، وهما في طريقهما إلى الطائف، ليطلب منهما رجل الامن التوقف وإظهار هويتيهما وبقية الاثباتات الرسمية.

ليخرج السائق من السيارة متوجها نحو رجل الأمن، ليستغل المرافق الآخر الفرصة ويهرب بالسيارة بعد انتقاله إلى مقعد السائق، ليقوم رجل الامن بالتحفظ على السائق الموجود، مع التعميم على المركبة الهاربة ببلاغ أمني.

وبعد التحري عن الشخصين وجد أن أحدهما وهو الهارب بالمركبة مطلوب لدى المحكمة الجزائية بإحدى المناطق الجنوبية، ليدعي الشخص المتحفظ عليه أنه يعمل ضابطا بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وقدم رشوة لرجل الأمن وصلت إلى 5 ملايين ريال حتى يقوم بإطلاق سراحه، ليرفض رجل الأمن هذا العرض في موقف أثبت أمانته.

وقام رجل الامن بإعداد محضر الضبط بالواقعة، ليتم بعدها إحالة الشخص المتحفظ عليه للجهات المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

المصدر: تواصل