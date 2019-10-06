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كلبة ضائعة تعود لمالكها بعدما عبرت مسافة 1100 كلم بمفردها

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 12:37 صباحًا
كلبة ضائعة تعود لمالكها بعدما عبرت مسافة 1100 كلم بمفردها

احتفلت عائلة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس (الخميس)، عندما كشف أحد الأشخاص أنه عثر على كلبتهم المفقودة في ولاية نيو مكسيكو، أي على بعد نحو 700 ميل (1120 كلم تقريباً) من منزلهم، بحسب تقرير لشبكة «إيه بي سي نيوز».

ومن الواضح أن «بيلا» قامت برحلة إلى لاس كروسيس في ولاية نيو مكسيكو بمفردها، حيث عبرت ولايتين ودخلت منطقة زمنية مختلفة تماماً.

وتجولت الكلبة، وهي من نوع «هاكسي»، ولونها أبيض وأسود، في نهاية المطاف، برفقة خوان تريتو، وهو طالب في جامعة ولاية نيو مكسيكو، ويقول إنه وقع في حبها على الفور. وأمضى تريتو نحو ستة أسابيع في رعاية بيلا، ومحاولة تحديد موقع أصحابها. وأشار تريتو إلى أنه شكّل رابطة وثيقة مع الكلبة، الذي أطلق عليها اسم «آني».

وقادته بيانات تتبع الشريحة في النهاية إلى المالك الشرعي للكلبة، وتدعى جيسيكا سميث. وقال تريتو: «أعتقد أنها فوجئَتْ أكثر بأن كلبتها كانت في نيو مكسيكو. قالت إنها فقدتها في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، ولم يكن لديها أي فكرة بأن شخصاً من نيو مكسيكو سيعثر عليها».

المصدر: الشرق الاوسط

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2019-10-06 2019-10-06
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