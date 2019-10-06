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خادم الحرمين يبحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز وتطوير التعاون مع السودان

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 4:43 مساءً
خادم الحرمين يبحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز وتطوير التعاون مع السودان

الرياض  – واس : عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وأبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار، فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ةعدد من المسئولين بالبلدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، استقبل البرهان، وحمدوك، ورحب الملك سلمان بن عبد العزيز، بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال والمأدبة، عدد من الأمراء وكبار المسئولين والوزراء.

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