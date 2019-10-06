تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن ابتعد عن مواقع التواصل لمدة عام.. مقابل 375 ألف ريال كل الوطن الملك سلمان يجدد تأكيد السعودية على أهمية استقرار وازدهار السودان خلال استقباله البرهان وحمدوك كل الوطن كشفها الأمن اليمني: خلية نسائية حوثية تزرع الألغام والعبوات الناسفة فى الاسواق الشعبية كل الوطن 4 خرافات قد لا تعرفها عن زيت الزيتون كل الوطن خادم الحرمين يبحث مع البرهان وحمدوك سبل تعزيز وتطوير التعاون مع السودان كل الوطن أزمة كبيرة تضرب جبهات الحوثي العسكرية وقيادات ميدانية تغادر وتعود الى صنعاء كل الوطن هيئة الطيران المدني تواصل استقبال السياح عبر 4 مطارات دولية كل الوطن الأردن.. بعد إنهاء أطول إضراب للمعلمين باتفاق مع الحكومة…أجراس المدارس تدق كل الوطن ماهو السّر فى الشغف العالمي بمشروب القهوة؟ كل الوطن تعرف على : الاختلافات بين أدمغة الرجال والنساء
» » هيئة الطيران المدني تواصل استقبال السياح عبر 4 مطارات دولية

هيئة الطيران المدني تواصل استقبال السياح عبر 4 مطارات دولية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 4:28 مساءً
هيئة الطيران المدني تواصل استقبال السياح عبر 4 مطارات دولية

كل الوطن – فريق التحرير – واس: واصلت الهيئة العامة للطيران المدني استقبال السياح من كل أنحاء العالم عبر حزمة من الخدمات المقدمة في مطاراتها الأربعة التي ستكون المنصات الجوية الرئيسية لاستقبال السياح، يأتي ذلك بعد إعلان المملكة بفتح قلبها وأبوابها للعالم بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وتشمل المطارات، (مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة).

وهيّأت الطيران المدني، صالات انتظار المُجهزة بالبنى التحتية اللازمة سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات ومسارات للفيز السياحية بأنواعها وأخرى مخصصة للدرجة الأولى والأعمال ولمواطني مجلس التعاون، فضلا عن تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الانترنت في صالات القدوم بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بكافة المنافذ الجوية والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات الزوار المملكة.

وتواكب هذه التجهيزات قرار المملكة عبر إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، إذ أن المطارات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني الحيوية وأحد ممكنات تنويع مصادر الدخل من القطاع السياحي.

رابط مختصر
2019-10-06 2019-10-06
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير