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الملك سلمان يجدد تأكيد السعودية على أهمية استقرار وازدهار السودان خلال استقباله البرهان وحمدوك

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأحد 6 أكتوبر 2019 - 5:04 مساءً
الملك سلمان يجدد تأكيد السعودية على أهمية استقرار وازدهار السودان خلال استقباله البرهان وحمدوك
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، الرئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

وعقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته للسودان بدوام الاستقرار والازدهار.

فيما أبدى رئيس مجلس السيادة السوداني، اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، يرافقه رئيس مجلس الوزراء السوداني، وصلا إلى العاصمة الرياض صباح اليوم، فيما كان في استقبالهما والوفد المرافق لهما بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

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