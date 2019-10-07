تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن السينما السعودية تتخذ موقعاً بارزاً في مهرجاني القاهرة والإسكندرية كل الوطن د. عبدالمجيد الجلاَّل: حزب الله يعترف بمرجعيته الإيرانية! كل الوطن الموافقة على تسجيل أول علاج جيني لمن يعانون من فقدان البصر الوراثي كل الوطن ضبط تشكيل عصابي إمتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح كل الوطن إجبار طالبين يهوديين على تقبيل قدم زميلهما المسلم.. “رابطة العالم الإسلامي” تستنكر كل الوطن ضبط منزل شعبي لتحضير الأطعمة الفاسدة بحيّ المسفلة كل الوطن نجيب سويرس :« سيظل الرئيس مبارك صاحب الضربة الجوية و من أبطال الحرب». كل الوطن مخبرًا جديدًا أدلى بشهادة بمثابة ضربة جديدة للرئيس دونالد ترامب كل الوطن إثيوبيا : مصر تعتمد على “تكتيك تخريبي” بشأن سد النهضة كل الوطن متحدث بأسم : حزب النهضة فاز بالانتخابات التونسية
» » » ضبط تشكيل عصابي إمتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح

ضبط تشكيل عصابي إمتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 12:10 صباحًا
ضبط تشكيل عصابي إمتهن سلب العمالة تحت تهديد السلاح

كل الوطن – فريق التحرير: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال , أسفرت -بفضل الله تعالى- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة متهمين جميعهم مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في سلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال : إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب (10) جرائم سلب بمحافظة الأحساء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

رابط مختصر
2019-10-07 2019-10-07
أخبار المناطقجرائم وحوادث
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير