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الحريري يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 10:21 صباحًا
الحريري يصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق يومين

وصل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عصر اليوم الأحد، إلى أبو ظبي، في بداية زيارة رسمية إلى الإمارات تستمر يومين.

وأوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن من المتوقع أن يلتقي الحريري خلال الزيارة ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي الذي يعقد في أبو ظبي، يوم الاثنين، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة في الإمارات.

وكان في استقبال الحريري والوفد المرافق له لدى وصوله مطار البطين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وكذلك السفير اللبناني في الإمارات، فؤاد دندن.

من جانبها، نقلت وكالة “وام” الإماراتية أن الحريري وآل نهيان أجريا محادثات استعرضا خلالها “عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وام

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