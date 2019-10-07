إعلان مواجهات دور الـ64 في كأس خادم الحرمين الشريفين

كل الوطن – الرياض: غاب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل عن قرعة دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020 وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم ، وظهر نيابةً عن رئيس الاتحاد الأستاذ نعيم البكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم .

كما شهدت القرعة غياب العديد من ممثلي الأندية .

واسفرت قرعة دور الـ 64 التي سُحبت صباح اليوم بمقر الاتحاد السعودي عن المواجهات التالية :

عفيف vs النصر

الاتحاد vs الرياض

طبرجل vs الشباب

الأهلي vs الجندل

وج vs الفيصلي

الحزم vs الدرع

التقدم vs الاتفاق

عكاظ vs الفيحاء

الشرق vs الوحدة

الانصار vs الفتح

التعاون vs اللواء

الحجاز vs ضمك

الهلال vs عرعر

القيصومة vs أبها

الشعلة vs الصقور

الساحل vs أحد

هجر vs الرائد

الجبيل vs العدالة

الجبلين vs الثقبة

القادسية vs الروضة

العربي vs الباطن

نجران vs الخلود

المجزل vs طويق

الصفا vs الكوكب

الأنصار vs البكيرية

النهضة vs الأخدود

جدة vs حطين

الجيل vs الأنوار

الطائي vs الوشم

النجوم vs العروبة

العين vs السد

الدرعية vs الخليج

من جهته صرح الكابتن فايز السبيعي ممثل نادي الاتفاق بأن فريق التقدم فريق محترم ويجب علينا احترامه حتى نتأهل لدور الـ32 ، وعن حظوظ فريق الاتفاق في هذه البطولة قال : بأننا عاقدون العزم على الوصول لأبعد نقطة في هذه البطولة وهي تحقق اللقب وكلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم ماهو مأمول لجماهير فارس الدهناء العريقة .

وقال رئيس نادي الجندل الأستاذ عبدالرحمن الحجاج بأن مباراته أمام الاهلي قوية وتشهد فوارق فنية كبيرة بين الفريقين وكلي أمل بنجوم الجندل تقديم مباراة تليق بمسمى الكأس وتقديم مستوى جيد خلال اللقاء ، وجداً سعداء بمقابلة فريق كبير كالأهلي مهما كانت النتيجة .

وعبر ممثل نادي طبرجل الأستاذ نايف الشراري بأن مباراة فريقه أمام الشباب تعتبر مباراة قوية وكرة القدم لاتعترف بحجم الفرق قدر مايقدمه اللاعبين داخل أرضية الملعب ، وبدأ متفائلاً بتحقيق نتيجة جيدة أمام فريق الشباب والتأهل للدور 32 من المسابقة.