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نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يلتقي ولي عهد أبو ظبي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 2:07 مساءً
نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يلتقي ولي عهد أبو ظبي

كل الوطن – فريق التحرير: التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل سمو الأمير خالد بن سلمان، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمّل الشيخ محمد بن زايد الأمير خالد بن سلمان، تحياته إلى قيادة المملكة.

وخلال اللقاء، بحث الأمير خالد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، في المجالات كافة؛ وبالأخص التعاون الإستراتيجي والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين، في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وتناولت المباحثات مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها، والجهود المبذولة تجاهها.

المصدر: واس

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2019-10-07 2019-10-07
عربي ودولي
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