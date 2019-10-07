اليمن.. القوات الحكومية تحكم سيطرتها على مركز جزيرة سقطرى بعد ساعات من مهاجمة مجاميع مسلحة تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا،

كل الوطن- متابعات- اليمن – الأناضول:أحكم الجيش اليمني سيطرته على مدينة “حديبو”، مركز جزيرة سقطرى (جنوب)، الجمعة، بعد ساعات من مهاجمة مجاميع مسلحة تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، مقارا أمنية بالمدينة في محاولة للسيطرة عليها، وفق مصدر مطلع.

وقال مصدر محلي في محافظة سقطرى للأناضول، إن القوات الحكومية تحكم سيطرتها على المدينة، بعد “محاولة تمرد” للقوات المدعومة من الإمارات، ومحاولة سيطرتها على مقار أمنية، غداة قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الخميس، إقالة مدير أمن المحافظة علي الرجدهي، وتعيين فايز طاحس خليفة له.

وأوضح المصدر أن جميع منافذ ومنشآت مدينة “حديبو” تحت سيطرة القوات الحكومية، باستثناء مقر مديرية الأمن الذي يسيطر عليه حاليا قوات “الانتقالي الجنوبي” التي نصبت نقطتين أمنيتين قربها ولا تزال تتمركز في المبنى.

ولفت المصدر إلى أن القوات الحكومية اليمنية المدعومة بأخرى سعودية، طالبت القوات المدعومة إماراتيا بالانسحاب من مقر مديرية الأمن.

وكشف المصدر نقلا عن مصدر أمني أن محافظ سقطرى رمزي محروس، شكل غرفة عمليات برئاسته، لإدارة العمليات الأمنية في حديبو، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء والانترنت بالمحافظة حاليا (حتى الساعة 17:00 ت.غ).

وفي وقت سابق اليوم، كشف مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، أن “الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى أفشلت محاولة انقلابية، بعد إقالة مدير الأمن السابق، أحد أذرع الإمارات في المحافظة”.

وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إلى أن “ميليشيات مدعومة من الإمارات حاولت التمرد والسيطرة على مقرات أمنية”.

وأكد الرحبي أنه “تم إفشال المحاولة وفرار قيادات الانتقالي من عاصمة المحافظة”.

وأوضح أن قوات الأمن تسيطر على مؤسسات الدولة في سقطرى بعد محاولة تمرد قادها مدير الأمن السابق مع مرتزقة تابعين لدولة الإمارات حاولوا السيطرة على بعض مؤسسات الدولة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من المجلس الانتقالي أو الجانب الإماراتي حول ما أورده المصدر الحكومي.

والخميس أصدر الرئيس هادي قرارا يقضى بتعيين طاحس مديرا لشرطة أرخبيل سقطرى، وإقالة سلفه الرجدهي المتهم بالتواطؤ مع مجاميع مسلحة تابعة للإمارات من أجل السيطرة على الأرخبيل.

وقال مصدر أمني في سقطرى للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن الإمارات أنشأت منذ تعيين محروس محافظا لسقطرى في أبريل/ نيسان 2014، أربعة مراكز شرطة تحت مسمى (المركز الشامل) في حديبو ومديريات قلنسية ونوجد والشرقية، وتسعى قوات الانتقالي للسيطرة عليها.