زيارة معمر هندي عمره 124 عاما إلى الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نشرته الصحف الإماراتية عن وصول معمر هندي يبلغ من العمر 124 عاما إلى مطار أبو ظبي قادما من مدينة فاراناسي الهندية.

وأظهرت البيانات أن المعمر من مواليد 1896، أي أكبر بثلاث مرات على الأقل من تاريخ إنشاء دولة الإمارات عام 1971، وهو ما أثار حالة من النقاش والجدل على مواقع التواصل.

وقال المغرد تاج السر، إن موظفي الحدود الإماراتيين لم يستطيعوا إدخال بياناته على حواسبهم الذكية، نظرا لعمره الكبير.

أكبر من الإمارات بثلاث مرات https://t.co/frLIzurkrA — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) 6 октября 2019 г.

فيما أكد مغرد آخر أن المعمر الهندي زور تاريخ ميلاده “لغاية في نفس يعقوب” حسب قوله.

احتمال كان مزور تاريخ ميلاده لغاية في نفس يعقوب ومرت السنوات ما يقدر يغير لانه مش معقوله بهذا العمر وما شاء الله كانه ابو ٧٥سنة — ارجوف ناصر (@arjoof) 6 октября 2019 г.

من جانبه اتهم مغرد آخر الهنود بـ “امتهان تكبير الأعمار”.

الهنود لعبتهم تكبير الاعمار اذكر في واحد طلع انه رياضي و كبير و يوم سوا له DNA و التحاليل طلع مكبر عمره ٣٠ سنه 😂 — محمد بن كدفور المهيري (@m_binkad4) 6 октября 2019 г.

المصدر: وكالات