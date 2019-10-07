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زيارة معمر هندي عمره 124 عاما إلى الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 2:50 مساءً
زيارة معمر هندي عمره 124 عاما إلى الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نشرته الصحف الإماراتية عن وصول معمر هندي يبلغ من العمر 124 عاما إلى مطار أبو ظبي قادما من مدينة فاراناسي الهندية.

وأظهرت البيانات أن المعمر من مواليد 1896، أي أكبر بثلاث مرات على الأقل من تاريخ إنشاء دولة الإمارات عام 1971، وهو ما أثار حالة من النقاش والجدل على مواقع التواصل.

وقال المغرد تاج السر، إن موظفي الحدود الإماراتيين لم يستطيعوا إدخال بياناته على حواسبهم الذكية، نظرا لعمره الكبير.

فيما أكد مغرد آخر أن المعمر الهندي زور تاريخ ميلاده “لغاية في نفس يعقوب” حسب قوله.

من جانبه اتهم مغرد آخر الهنود بـ “امتهان تكبير الأعمار”.

المصدر: وكالات

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2019-10-07 2019-10-07
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