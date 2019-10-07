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الأمريكيان كايلين وسيمنزا والبريطاني راتكليف يفوزون بجائزة نوبل للطب

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 3:00 مساءً
الأمريكيان كايلين وسيمنزا والبريطاني راتكليف يفوزون بجائزة نوبل للطب

قررت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا منح الجائزة في علم وظائف الأعضاء أو الطب بالمشاركة بين الأمريكيين وليام كايلين (الابن)، وغريغ سيمنزا والبريطاني السير بيتر راتكليف.

ونال العلماء الجائزة لاكتشافهم كيفية إحساس وتكيف الخلايا مع توفر الأوكسجين.

ووفقا للبيان الذي نشرته الجمعية، فقد ظلت عملية تكيف الخلايا مع التغيرات التي تطرأ على معدل توفر الأكسجين مجهولة لفترة طويلة، على الرغم من فهمنا الكامل لضرورة الأكسجين لعمل الخلية. وقد اكتشف العلماء الثلاثة كيفية شعور الخلية وتكيفها مع توفر معدلات متغيرة من الأكسجين، وحددوا رد فعل نشاط الجينات على آلية الجزيئات في ظروف تغير معدلات الأكسجين.

أي أن العلماء تعرفوا على آلية أكثر العمليات البيولوجية الأساسية، ووضعوا بذلك أساسيات فهمنا لتأثير معدلات الأكسجين على عملية الأيض الخلوي والوظائف الفسيولوجية، وهو ما يمهد الطريق لاستراتيجيات جديدة لعلاج مرض فقر الدم “الأنيميا” والسرطان والكثير من الأمراض.

المصدر: جمعية نوبل – معهد كارولينسكا

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2019-10-07 2019-10-07
عربي ودولي
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