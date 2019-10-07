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تنبيه من رئيس البرلمان المصري للنواب بشأن الحديث عن السياسة الخارجية

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:12 مساءً
تنبيه من رئيس البرلمان المصري للنواب بشأن الحديث عن السياسة الخارجية

كل الوطن- سبتونيك عربى- وكالات : طالب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس بضرورة التنسيق معه قبل الحديث لوسائل لإعلام أو إصدار أية بيانات تتعلق بالسياسة الخارجية.

يأتي قرار عبد العال وفقا للمادة التاسعة من لائحة البرلمان، في إشارة إلى بيان لجنة الشؤون الإفريقية حول سد “النهضة”، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

سد النهضة الإثيوبي

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، “فيما يخص الاتصال بأية وسيلة إعلام في أي أمر يخص السياسة الخارجية، أرجو التنسيق مع المجلس، فهذا أمر يخص علاقتنا مع الدول وقد يكون لدي معلومات أزود بها النائب قبل تواصله مع الإعلام”.

وأضاف “أنتم نواب ولا قيد عليكم في مخاطبة وسائل الإعلام، ولكن فيما يخص هذه الجزئية الخاصة بالسياسة الخارجية ننسق فقط، فأنا لا أقول لا تتواصلوا، فأنتم تمثلون جزء من السلطة العامة، وحتى لا تتلقف أي وسيلة معادية من هنا أو هناك هذا الكلام وتستخدمه بشكل مختلف”.

وأكمل عبد العال “أرجو من النواب التحدث مع المواطنين خاصة فئة الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب، ويفتقدون للحديث مع أحد ليسمعهم”.

وأتم “أنتم لديكم قدرة على التحرك في دوائركم وفي الشارع، واتركوا لهم حق الحديث بلا سقف، فربما يكون هناك أمور غامضة عليهم بسبب تشويه وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المعلومات لديهم، ولو تحدثتم كل شهر إلى 500 شاب سنحقق رقم كبير في فترة قصيرة”.

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كل الوطن- فريق التحرير