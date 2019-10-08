لاعب الهلال والمنتخب السابق عبد الله شريدة في ذمّة الله

توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية، اليوم الاثنين.

وأصدر الهلال بيانا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” نعى فيه لاعبه السابق الشريدة، وجاء فيه: “قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل خالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الشريدة وكافة منسوبي الوسط الرياضي في وفاة لاعب الهلال السابق عبد الله الشريدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين”.

📃 مجلس إدارة #الهلال يعزّي أسرة الشريدة..#عبدالله_الشريدة_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/2ULszUrKYH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 7, 2019 ولعب الشريدة في مركز قلب دفاع عدد من الأندية السعودية، منها القادسية والهلال والخليج.

كما لعب الشريدة مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية، واعتزل اللعب في عام 2005.

انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب نادي القادسية والهلال والمنتخب عبدالله شريدة .. بعد أن أدى صلاة المغرب في المسجد ، وتوفي بأزمة قلبية بعد أن ركب سيارته .رحمه الله ، وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أهله الصبر والسلوان . — عيسى الجوكم (@EssaAljokm) October 7, 2019

المصدر: وكالات