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سمو الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:54 صباحًا
سمو الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي

وتناول الاجتماع التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزه في جميع المجالات، ودعم سبل التفاهم بين المملكة وروسيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والمشاريع المشتركة.

كما ناقش سموه مع الوزير الروسي أوجه التعاون الوثيق بين البلدين في مجال الطاقة ودور البلدين في استقرار الأسواق العالمية من خلال التنسيق المستمر بينهما في هذا المجال، حيث أشاد الجانبان بالنتائج المتحققة من اتفاقية أوبك مما يساعد على استقرار السوق البترولية ومستقبل الصناعات البترولية.

وأشاد سمو وزير الطاقة بعلاقات المملكة مع روسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين شهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، ومع زيارة فخامة الرئيس فيلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة، والتي ستضيف دفعة جديدة، وتعطي بعداً أوسع للجهود المشتركة، وإمكانات التعاون في مختلف المجالات، لتحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة وغير مسبوقة من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة.

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2019-10-08 2019-10-08
عربي ودولي
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