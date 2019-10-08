تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن أميرة سعودية تنضمّ لطاقم قناة تلفزيونية حكومية كل الوطن تسجيل نادر: الملك فيصل و أول خطاب ملكي عبر الإذاعة السعودية” فيديو” كل الوطن وزير النقل اليمنى: الامارات لن تنسحب وليس لديها النية من الانسحاب من المناطق الواقعه تحت سيطرتها كل الوطن دونالد ترامب : علاقتي بأردوغان جيدة ولا أنحاز لأي طرف في سوريا كل الوطن الأردن.. انطلاق معرض صور لوثائق “الخط الحجازي” كل الوطن الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي : السلام بات قريبا في اليمن كل الوطن مصر تتولى بناء أكبر سد .. يكون الأكبر في تنزانيا كل الوطن سمو الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي كل الوطن المملكة تؤكد تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة كل الوطن تأكيد سعودي على دعم استقرار السودان خلال …استقبال خادم الحرمين للبرهان وحمدوك
» » أميرة سعودية تنضمّ لطاقم قناة تلفزيونية حكومية

أميرة سعودية تنضمّ لطاقم قناة تلفزيونية حكومية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:15 صباحًا
أميرة سعودية تنضمّ لطاقم قناة تلفزيونية حكومية

أعلنت قناة “الإخبارية” السعودية الحكومية، أمس الاثنين، عن انضمام الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود لطاقمها.

وأصدر مدير عام القناة، فارس بن حزام، تعديلا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد مرور نحو شهر على تسلمه منصبه، من ضمنها تعيين، ماهر محمد القضيب، مديرا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي، مدير لإدارة الاقتصاد، و”زهران عبد الرحمن الزهراني، مديرا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

وشملت القرارات تعيين الأميرة، غادة بنت عبد الله آل سعود، رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، فيما كلف، محمد سلمان الحربي، بإدارة الإعلام الجديد، و،حامد محمد العتيبي، بإدارة القسم الرياضي، و،عبد الرحمن صالح الدويس، رئيساً لقسم الجودة.

المصدر: صحيفة سبق

رابط مختصر
2019-10-08
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير