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سوزان نجم الدين تردّ على باسم ياخور وتنشر تسجيلات

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:28 صباحًا
سوزان نجم الدين تردّ على باسم ياخور وتنشر تسجيلات

ردت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، على تصريحات أدلى بها مؤخرا مواطنها الفنان باسم ياخور، بشأن مشاركتها في برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الأخير على شاشة قناة “لنا” السورية.

وأشارت نجم الدين أمس الاثنين إلى أنه تم التنسيق معها عبر الهاتف عدة مرات، وهي تمتلك التسجيل الصوتي الكامل الذي يثبت ذلك.

ولفتت إلى أن السبب الحقيقي لاعتذارها لم يكن انشغالها بالتصوير، كما قالت سابقا احتراما لزميلها ياخور، بل رفضها المشاركة في برنامج “يقوم على زرع الفتنة والضغينة والتفرقة بين الفنانين السوريين”.

وشددت نجم الدين على أن السوريين يحتاجون في هذه الظروف إلى الوحدة. وتم بث التسجيل الصوتي الذي أظهر أنه جرى الاتصال بها من قبل فريق إعداد البرنامج.

ويأتي هذا بعدما قال ياخور في لقاء أجري معه ضمن تقرير لبرنامج “Et بالعربي” الذي يعرض على شاشة “MBC4” إنه لم تتم دعوتها إلى البرنامج.

سوزان نجم الدين تردّ على باسم ياخور وتنشر تسجيلات
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2019-10-08 2019-10-08
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