تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تركي آل الشيخ يروّج لأول عرض أزياء للنساء في السعودية كل الوطن رجاء عالم : لنذهب في رحلة استجمام إلى المملكة كل الوطن د.زينب الخضيري :بين فيرن وتوفلر.. أين نحن؟ كل الوطن السودان يتلقّى نصف دعم السعودية والإمارات كل الوطن الانتقالي الجنوبي: “حوار جدة” الأمل لتوحيد جهود القضاء على مشروع إيران كل الوطن “وثيقة حقوق المرأة”… البرلمان العربي يسن أول تشريع لإنصاف النساء كل الوطن السودان تلقت نصف الدعم البالغ 3 مليارات دولار تعهدت به السعودية والإمارات كل الوطن الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بتيارات تصل سرعتها لـ 50 كم/ساعة كل الوطن هيئة الترفيه: سحب ترخيص شركة Vibe بسبب التلاعب كل الوطن المملكة تؤكّد تنفيذ التزاماتها الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة
» » تركي آل الشيخ يروّج لأول عرض أزياء للنساء في السعودية

تركي آل الشيخ يروّج لأول عرض أزياء للنساء في السعودية

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 2:38 مساءً
تركي آل الشيخ يروّج لأول عرض أزياء للنساء في السعودية

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال “موسم الرياض”.

ونشر آل الشيخ، اليوم الاثنين، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للإعلان الرسمي عن عرض الأزياء وعلق عليه: “موسم الرياض.. جاهزين يا بنات؟”

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم منتدى “مستقبل الأزياء” للمرة الأولى في موسم الرياض، وذلك على مدار 3 أيام، من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول من نوعه في المملكة، حسبما ذكرت مجلة الأزياء العالمية “VOGUE”، العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي، كما ستكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق ما تشهده المملكة من تطورات تنموية وثقافية.

المصدر: RT

رابط مختصر
2019-10-08 2019-10-08
محليات
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير