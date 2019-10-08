ضمن فعاليات مشروع تبيان لوطن متلاحم: طلاب وطالبات جامعة الجوف يحصلون على مهارات الاتصال في الحوار

المركز الجامعي للإعلام والاتصال : نفذّت جامعة الجوف بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في وقت متزامن برنامجاً تدريبياً عن مهارات الاتصال في الحوار، ضمن مشروع تبيان لوطن متلاحم، بحضور طلاب وطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك في مقر مركز تنمية المهارات في المدينة الجامعية.

وتناول البرنامج التدريبي، الذي قدمه للطلاب المدرب أحمد السويري، للطالبات الأستاذة فاطمة القحطاني، عدداً من المحاور أهمها مفهوم الاتصال وأهميته وأنواعه وتطبيق مهارات الانصات والتحدث بكفاءة وإتقان واستخدام مهارات التأثير عند إدارة الحوار، إضافة إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي في الحوار وتطبيق مهارات التواصل الإيجابي على المستوى الوطني ومع اتباع الثقافات والحضارات الأخرى.

وخرج المشاركون بجملة من المعارف والتدريبات العملية التي تساعدهم على اكتشاف مهاراتهم في الحوار وممارسة مهارة الإنصات وكيفية استخدام المهارات اللفظية المناسبة والتعبير عن ذلك بتعبيرات واضحة أثناء الحوار، وذلك وفق أفضل الخبرات والممارسات التدريبية، وباستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التدريبية.

وفي ذات السياق، قدّم عدد من طلبة وطالبات السنة التحضيرية، ضمن ورشة عمل بعنوان (صناعة المبادرات) ، عدداً من المبادرات المجتمعية التي تعزز من التلاحم الوطني والتسامح والتعايش وترسخ قيم الوسطية والاعتدال وتنبذ التعصب والتطرف.

وتخللت الورشة التي قدمها للطلاب المدرب أحمد السويري وللطالبات المدربة حكيمة الرويلي، إطلاق هاشتاق وتغريدات ومسابقات حول رؤية الطلاب للتلاحم الوطني والوقاية من التطرف، بالإضافة إلى رؤيتهم لمعالجة التطرف من خلال توظيف الفنون في تعميق لغة الحوار والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية بمعرض فني تضمن إنتاج الصور الفتوغرافية والأفلام القصيرة واللوحات الفنية وتصميم الإنفوجرافيك والرسم الحر والموشن جرافيك والبرموهات والنصوص الشعرية والقصص الأدبية، حيث تلقت لجنة التحكيم نحو 240 مشاركة من الطلاب والطالبات، كما شملت أيضاً مسابقة المجاراة الشعرية ومسابقة الرسم والفن التشكيلي وحبكة الختام و صناعة العنوان ومسابقة إنتاج الأفلام التي وجدت تجاوباً من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.