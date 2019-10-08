اطلقها خالد الفيصل :منصة تنموية لمحافظات مكة المكرمة ومبادرات اجتماعية وتوطين التنمية

كل الوطن- متابعات: ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، اجتماع مجلس المنطقة الذي تخلله استعراض مبادرات وأعمال لجان المجلس.

ودشّن الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع المنصة التنموية للمحافظات الهادفة إلى تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشراكات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.

أسر متماسكة

أقرّ المجلس إعادة تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية التي تعمل على دراسة تطوير العمل التجاري بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، ومناقشة أساليب إزالة المعوقات التي تؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.

وقدّمت لجنة شؤون الأسرة مبادراتها المتمثلة في «الخارطة الحرارية» الهادفة إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية بالمنطقة من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأسر المنطقة، ومن ثم بناء الخارطة الحرارية الإلكترونية لتوضيح أهم القضايا والاحتياجات لكل حي من أحياء المحافظات، كذلك مبادرة «الأسرة السعيدة» وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يهدف إلى تقديم استشارات أسرية واجتماعية للأزواج لبناء أسر متماسكة صحياً ونفسياً واجتماعياً، إضافة إلى مبادرة «معًا لحمايتهم» وتتمثل في إقامة سلسلة ملتقيات شهرية ترفيهية لكبار السّن.

دور فاعل

من بين المبادرات «الوعي الرقمي» التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي التقني للأسرة بما يكفل الإفادة القصوى من المحتوى الرقمي ومواجهة الهجمات التقنية بشتى أنواعها، وكذلك مبادرة «الأم القائدة» التي تركز على تعظيم دور الأم في الأسرة والمساهمة في بنائها وتمكينها من فهم دورها القيادي في إدارة العلاقات الأسرية بنجاح والتخطيط والمحافظة على موارد الأسرة من خلال ورش عمل لتمكينهن بمهارات وأساليب تساعدهن للقيام بدور فاعل في استقرار وسعادة الأسرة.

تعزيز الجهود

استعرض المجلس مبادرة «توطين التنمية» بمحافظات المنطقة التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية، ونفذتها بالتعاون مع شركاء المحافظات وبنك التنمية الاجتماعية وجهات القطاع الخاص، وتهدف إلى توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برامج المجتمعي الذي تتضمنه المبادرة، إضافة إلى تكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشاكل واقتراح والحلول.

قرارات ومبادرات

إعادة تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية

مبادرة الخارطة الحرارية للتعرف على القضايا الأسرية

الأسرة السعيدة لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية

مبادرة معًا لحمايتهم وهي سلسلة ملتقيات ترفيهية لكبار السّن

الوعي الرقمي

الأم القائدة

مبادرة توطين التنمية