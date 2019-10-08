د. التويجري يرعى الملتقى الاول للتطوع الصحي جودة واحتراف

كل الوطن – فريق التحرير: برعاية مدير عام الشؤون بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، نظمت “صحة الرياض” أمس الاثنين ملتقى التطوع الصحي الأول تحت عنوان : التطوع الصحي جودة واحتراف ، وذلك بحضور المستشار عبدالعزيز الحسين المشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية ،وعدد من الاعلاميين ، ورواد التطوع.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري أن “صحة الرياض” تواصل الريادة في تعزيز العمل التطوعي ، حيث حققت “صحة الرياض مؤخرا ” المرتبة الاولى من حيث عدد المبادرات والمشاركين ، وذلك للعام التالي على التوالي ، خلال فعاليات #تطوعي_صحه .

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري بأن فعاليات الملتقى التطوعي الاول تأتي في اطار المشاركة المجتمعية ، وتماشياً مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي “صحة الرياض” ، من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية بشكل منظم يشترك فيها قيادات المنشأة، والعاملين .

من جانبه قال مدير ادارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض رياض الزهراني أن الملتقى يأتي امتداد للعديد من الانشطة والفعاليات التي تميزت بها “صحة الرياض” خلال الفترة الماضية ، في مجال العمل التطوعي ، والمشاركة المجتمعية . حيث دشنت “صحة الرياض” سابقا ، المنصة التطوعية وهي موقع وتطبيق إلكتروني يقوم بتسهيل الربط للعمل التطوعي بين الجهة المبادرة بالنشاط التطوعي والمتطوعين.

ويكون هذا الربط بإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض لتقييم ، وتطبيق سياسات التطوع المعتمدة وحفظ حقوق وواجبات كل من منشئ المبادرة والمتطوع كما تقوم المنصة بقياس مؤشرات الاداء للمبادرات والمتطوعين بشكل يحقق العدالة ، وينمي الخدمات التطوعية لخدمة المجتمع.

وأضاف أن “صحة الرياض” تهدف الى تنظيم ومتابعة العمل التطوعي والاشراف علية من إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الرياض ، ونشر ثقافة التطوع وإتاحة فرص تطوعية غير ربحية لخدمة المجتمع ،و إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين ، وحصر وتنظيم المبادرات التطوعية ،و تسهيل التواصل بين المتطوعين والجهات المعنية ، وبناء مؤشرات قياس للساعات التطوعية ، والمبادرات المنفذة ، وعدد المتطوعين والعائد من التطوع ،و تحليل بيانات المتطوعين والمبادرات حسب التخصصات والحاجة لها، وحفظ حقوق المتطوعين كالخبرات التطوعية السابقة ، ساعات التطوع ، شهادات تطوعية .

من جانبها قالت مسؤولة التطوع في ادارة المشاركة المجتمعية مزنة السبيعي أن الملتقى يأتي كبداية إيجابية بحضور وبدعم من القيادات وأصحاب القرار والمهتمين والإعلاميين إيذاناً ببدء التحرك نحو وضع الخطط التطوعية ، ونشر ثقافة التطوع الاحترافي المبني على مؤشرات القياس والعناية بالمتطوعين من خلال التدريب والتطوير الذي يحقق التنمية المستدامة لوطننا الغالي .

وأضافت أن ذلك جعل الشؤون الصحية بمنطقة الرياض تؤمن بأهمية جودة التطوع والانتقال به إلى التطوع الاحترافي الجهود الواضحة لمنسوبيها ، والأقبال على التطوع بشكل كبير حيث حققت في ذلك المراكز المتقدمة.

ولفتت أنه من هذا المنطلق كان السعي للتطوع الاحترافي والاهتمام بالمتطوعين وتقديم الدعم والمساندة وتهيئة الفرص مطلباً ضرورياً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض باهتمام ودعم مباشر من قائدها سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري.

تلا ذلك كلمة اعلاميون مبادرون القاها الاستاذ جيلاني الشمراني حيث روى تجربة اعلاميون مبادرون في الجانب التطوعي خلال الخمس سنوات الماضيه ، وقدم عدة مبادرات تطوعيه في المسؤلية الاجتماعية، كما تم تسليط الضوء الاعلامي على الجهات الخدمية بمافيها المؤسسات التطوعيه ، وقدم شكرة للقائمين على ملتقى التطوع الصحي بصحة الرياض على كريم دعوتهم للمشاركة في هذه المناسبه .

يذكر أن الملتقى شهد تكريم عدد من الجهات الرائدة في مجال التطوع وهي : المديرية العامة للدفاع المدني ، وهيئة الهلال الاحمر ، ومجموعة اعلاميون مبادرون .