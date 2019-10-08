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الممثل المصري طلعت زكريا في ذمة الله‎

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 8:27 مساءً
الممثل المصري طلعت زكريا في ذمة الله‎

توفى اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، الممثل المصري طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، وتم نقله لإحدى المستشفيات المصرية أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، حسب ما نقله موقع ”اليوم السابع”.

ويذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان “الموقف” ومن أهم أعماله ”طباخ الريس” و”حاحا وتفاحة”.

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2019-10-08 2019-10-08
فنون ونجوم
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