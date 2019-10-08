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الليث: وفاة معلم إثر انقلاب سيّارته خلال ذهابه إلى مدرسته

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 8:59 مساءً
الليث: وفاة معلم إثر انقلاب سيّارته خلال ذهابه إلى مدرسته

كل الوطن – متابعات: توفي معلم جراء انقلاب المركبة التي تقله إلى مدرسته صباح اليوم الثلاثاء، على طريق الساحل الدولي “جدة- الليث”، وذلك بمركز سعيا شمال الليث.

وتعود التفاصيل، إلى أن معلماً يعمل بإحدى مدارس مركز سعياً شمال الليث، تعرض لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.

وقال شهود عيان إن الحادث عبارة عن انقلاب فقط دون أن يكون هناك طرف آخر فيه؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.

وباشرت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث.

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2019-10-08 2019-10-08
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