أثار رجل أعمال روسي دهشة الحضور خلال مؤتمر “سينيرجي غلوبال لعام 2019” لرجال الأعمال الصاعدين في مدينة سانت بطرسبرغ، من خلال جعل السماء تمطر آلاف الدولارات في روسيا!

وأظهر مقطع فيديو متداول العد التنازلي على شاشة كبيرة قبل أن يهطل 20 ألف دولار من العملات الصغيرة من السماء كالمطر في ملعب بطرسبورغ، على رؤوس الموجودين.

وأمام هذا المشهد الخارج عن العادة، ذهل الحاضرون وبدؤوا بجمع الدولارات عندما أدركوا أنها حقيقية، ثم صعد قطب الأعمال الروسي إيغور ريباكوف على المسرح ليلقي كلمة.

وتحدث إيغور ريباكوف، المصنف وأحدا من أغنى الناس في العالم وفقا لفوربس، خلال المؤتمر كيف تمكن من جمع ثروته البالغة 1.3 مليار دولار، انطلاقا من دولار واحد قدمه له والده.

وأكد عزمه على مساعدة رجال الأعمال الروس الشباب على البدء والنجاح.

المصدر: RT

السماء تمطر دولارات خلال مؤتمر لرجال الأعمال الشباب!