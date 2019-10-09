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الأردن.. الإعدام لمواطن مصري قتل زوج عشيقته

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 12:59 صباحًا
الأردن.. الإعدام لمواطن مصري قتل زوج عشيقته

صادقت محكمة التمييز الأردنية على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعدام عامل مصري قتل زوج عشيقته بالاتفاق معها، كما قضت بسجن الزوجة مع الأشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

وأكد الحكم في القضية، التي تعود أحداثها إلى عام 2016، على قيام المتهم وهو عامل مصري (23 عاما) بالتعرف على المتهمة (39 عاما) قبل ارتكاب الجريمة بعام واحد، كما تعرف زوجها المغدور على المتهم وأصبحا صديقين مقربين.

ونشأت بين المتهم والمتهمة (زوجة المجني عليه) علاقة غرامية دون علم زوجها، وأخذت تشكو له سوء معاملة زوجها لها، فعرض عليها فكرة قتله، وأخذا يفكران بطريقة للتخلص منه من أجل أن يتزوجا ويعيشا معا في مصر، وطلب منها ثمن مسدس لشرائه ليتمكن من تنفيذ الجريمة فأعطته 300 دينار، فاشترى المسدس وشريحتي هاتف لكليهما حتى يتبادلان الاتصالات والتنسيق لإتمام الجريمة.

ولاحقا، اتصل المتهم بالمغدور وطلب لقاءه، وعقب اللقاء أطلق عليه النار وأصابه في رأسه، ما أدى إلى وفاته.

وبعد ذلك، فتحت قوات الأمن تحقيقا في الحادثة وألقت القبض على الجاني، ليصدر بحقه مؤخرا حكم بالإعدام.

المصدر: عمون

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جرائم وحوادث
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