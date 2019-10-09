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مدني الباحة ينبه من حالة مطرية على المنطقة تستمر حتى الأحد المقبل

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 1:31 مساءً
مدني الباحة ينبه من حالة مطرية على المنطقة تستمر حتى الأحد المقبل

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن التنبه يبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر إلى يوم الأحد القادم بمشيئة الله ، مهيباً بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة .

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