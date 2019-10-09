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في جريمة “احتيال إلكتروني”.. السجن والجلد والغرامة لمواطن

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 2:30 مساءً
في جريمة “احتيال إلكتروني”.. السجن والجلد والغرامة لمواطن

كل الوطن – متابعات: قضت إحدى المحاكم بالمملكة بالسجن 6 أشهر و70 جلدة وغرامة مالية على مواطن بعد إدانته بالاحتيال والنصب الإلكتروني لتورطه في بيع شحنة وهمية عبر موقع إلكتروني مخصص للبيع والتجارة.

وكان مواطن قد تقدم بدعوى قضائية يشكو فيها وقوعه ضحية عملية احتيال قام بها المتهم، حيث أوهمه ببيع جهاز هاتف بمبلغ 2500 ريال عبر أحد المواقع، وبالفعل قام الضحية بتحويل المبلغ بحوالة مالية والتواصل معه عبر “الواتساب”، لكنه اكتشف أنه تم الاحتيال عليه، وفقاً لـ”عكاظ”.

وبعد رفع الدعوى، أوقفت النيابة العامة المتهم وأخضعته للتحقيق، واطلعت على ما يثبت تحويل المبلغ للمتهم وعلى صور المحادثات، ورغم أن المتهم حاول الإنكار بادعاء أن الهاتف كان مع أحد أصدقائه، إلا أنه لم يقدم ما يدعم موقفه، وتم الحكم عليه بالسجن 6 أشهر وجلده 70 جلده وتغريمه 2000 ريال.

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2019-10-09 2019-10-09
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