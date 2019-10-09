انتقاد أميركي لـ “تساهل” حكومة لبنان مع وضع “حزب الله”

تنتقد الولايات المتحدة الأميركية «تساهل» الحكومة اللبنانية مع «حزب الله»؛ حيث أكد مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» أن «شيئاً لم يتغير على أرض الواقع، فهناك جيشان في لبنان، أحدهما جيش غير شرعي، قراره من خارج الحدود، ويكفي أن يصدر من هناك الأمر، أو أن يتفلت بعض أعضاء الميليشيات من قيود قيادتهم، لتتحول الأمور إلى مواجهة كبرى قد تؤدي بلبنان إلى ما لا تحمد عقباه».

وأخذ المصدر بشدة على القيادات اللبنانية، تساهلهم مع هذا الوضع، الذي تقوم فيه دولة داخل الدولة، ويهدد المصالح الوطنية العليا وأمن لبنان واستقراره، معتبراً أن «الخطوة الأولى هي الاعتراف بوجود مشكلة».

وأكد المصدر أن العقوبات الأميركية موجهة بالتحديد ضد «(حزب الله) وأفراده… وكل من يؤيده»، جازماً أن كل من يقدم الدعم للحزب قد يتعرض للعقوبات، بغضّ النظر عن الانتماء السياسي أو الديني والمذهبي.

وحول ما إذا كانت العقوبات ستصل إلى الحكومة اللبنانية، قال المصدر: «هناك في واشنطن من يؤيد ذلك».

المصدر: الشرق الأوسط