إطلاق اسم اللواء “الفغم” على أحد شوارع الرياض

كل الوطن – الرياض: أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر ، اليوم ، الموافقة على إطلاق إسم اللواء الراحل عبد العزيز الفغم على أحد شوارع مدينة الرياض ، تقديرا لجهوده لخدمة المملكة طوال سنوات خدمته كحارس شخصي للملك .

ووفقا لما نشره الحساب الرسمي لأمانة الرياض ، فقد وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.