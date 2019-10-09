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د. التويجري يصدر قراريّ تمديد بتكليف النداح والعصيمي

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الأربعاء 9 أكتوبر 2019 - 8:44 مساءً
د. التويجري يصدر قراريّ تمديد بتكليف النداح والعصيمي

كل الوطن – فريق التحرير: أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري قراريّ تمديد تكليف لمديريّ مستشفييّ المزاحمية وثادق.

حيث تم تمديد تكليف الأخصائي سعود محمد النداح مديرا لمستشفى المزاحمية العام، والأستاذ ناصر سعد العصيمي مديرا لمستشفى ثادق العام، وحث الدكتور التويجري المكلفيّن بالسعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة  في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وتأتي هذه التكليفات استكمالا لعدد من القرارات التي أصدرها التويجري ، تمشيا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات صاحب السمو الملكي اميرمنطقة الرياض وسمو نائبه.

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