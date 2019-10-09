نفي رسمي سعودي لأنباء تحدّثت عن فصل عامل “تقنية الفيديو” لشحن هاتفه

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا رسميا، رد فيه على ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بشأن فصل حكم الفيديو المساعد، خلال مباراة الفتح والنصر بالدوري السعودي الممتاز.

ونفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تم تداوله إعلاميا بخصوص هذا الأمر، وتمنى من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة.

بيان صحفي | الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر. pic.twitter.com/T52HPzsEBP — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 8, 2019

وجاء رد الاتحاد السعودي بعد تداول العديد من التقارير الصحفية لأنباء عن أن أحد العاملين في ملعب المباراة قام بفصل أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، لشحن هاتفه، وذلك خلال مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون علمه بفصل الكهرباء عن الأجهزة المشغلة للتقنية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

المصدر: وكالات