“تشريعية تونس”: النهضة في الصدارة وحزب القروي الثاني وحزب الشاهد في المرتبة السابعة

عقدت مساء الاربعاء 9 أكتوبر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية أعلنت خلالها عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التشريعية.

وحلّت حركة النهضة في الصدارة ب52 مقعد يليها كل من حزب قلب تونس ب38 مقعد فالتيار الديمقراطي ب22 مقعد وائتلاف الكرامة ب21 مقعد متقدّما على الحزب الدستوري الذي حل في المرتبة الخامسة ب17 مقعد.

أما المرتبة السادسة فكانت من نصيب حركة الشعب ب16 مقعد متقدّمة على حركة تحيا تونس التي حلّت في المرتبة السابعة ب16 مقعد.

وتأتي حركة مشروع تونس في المرتبة الثامنة ب4 مقاعد فيما تقاسم أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري ونداء تونس والرحمة والبديل المرتبة التاسعة ب3 مقاعد.

وكانت المرتبة العاشرة من نصيب كل من حزب آفاق تونس وحركة أمل وعمل المستقلة بمقعدين لكل منهما فيما توزعت بقية المقاعد على عدد من القائمات المستقلة.

وفيما يلي توزيع المقاعد حسب الأحزاب:

حركة النهضة 52 مقعدا

حزب قلب تونس 38 مقعدا

حزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا

ائتلاف الكرامة 21 مقعدا

الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا

حركة الشعب 16 مقعدا

حزب تحيا تونس 14 مقعدا

حركة مشروع تونس 4 مقاعد

حزب الاتحاد الشعبي 3 مقاعد

حزب نداء تونس 3 مقاعد

حزب البديل التونسي 3 مقاعد

حزب الرحمة 3 مقاعد

حزب افاق تونس 2

قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 1

الجبهة الشعبية 1 مقعد وحيد

قائمة ا الرجوع إلى الأصل 1 مقعد وحيد

قائمة المواطنة 1 مقعد وحيد

قائمة الوفاء للعهد 1 مقعد وحيد

قائمة بذل وعطاء 1 مقعد وحيد

حزب تيار المحبة 1 مقعد وحيد