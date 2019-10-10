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الكويت: العملية التركية في سوريا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 12:57 صباحًا
الكويت: العملية التركية في سوريا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا تعد “تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار” في المنطقة، ودعت إلى ضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري.

ونقلت وكالة “كونا” الرسمية الكويتية عن مصدر مسؤول في الخارجية قوله، إن “العمليات العسكرية التركية شمال شرق سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيدا من شأنه أن يقوض فرص الحل السياسي الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، والذي حقق مؤخرا تقدما ملموسا بتوصل المبعوث الدولي إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي ستحدد مستقبل الشعب السوري”.

ودعا المصدر الأطراف كافة إلى “الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها”.

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل، لبحث “العدوان التركي” على الأراضي السورية، وذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بمناطق شمال شرقي سوريا.

المصدر: كونا

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