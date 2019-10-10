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عارض صحّي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 1:04 صباحًا
عارض صحّي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء

توجد أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا لتسهيل علاج المرض القاتل وزيادة فرص إطالة الحياة.

ويعد النزيف الشرجي علامة بارزة ورئيسية للإصابة بسرطان الأمعاء، حيث قال موقع Healthtalk.org: “إن العارض الذي دفع الناس في أغلب الأحيان إلى زيارة الطبيب، كان النزيف الشرجي، الذي قد يكون خفيفا أو عرضيا أو ثقيلا ومستمرا. وغالبا ما يُشخص المرضى بطرق خاطئة”.

وتشمل أعراض سرطان الأمعاء:

• ظهور دم في البراز.

• تغيير مستمر في وظيفة الأمعاء.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• التعب غير المبرر.

• فقر دم.

• ألم في المعدة.

• الألم أو الانزعاج أو الانتفاخ بعد الأكل.

ولا ترتبط هذه الأعراض دائما بسرطان الأمعاء، حيث يمكن أن تكون علامات على أمراض أخرى أقل خطورة مما يجعل تشخيصها أمرا صعبا.

وإذا كنت تشك في احتمال تعرضك لأي من الأعراض هذه، فمن الضروري التحدث مع طبيبك حول الأسباب أو العلاج المحتمل.

المصدر: إكسبريس

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2019-10-10 2019-10-10
الصحة والجمال
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