ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية

استعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمقال نُشر على الأرجح في موقع “تاون هول”، تحت عنوان “الأكراد لم يساعدوا الأمريكيين في إنزال النورماندي” لتوضيح موقفه الأخير حيال الأكراد.

وردا على سؤاله إذا كان ممكنا بناء تحالف مع الأكراد ضد تركيا على خلفية الهجوم العسكري الأخير في شمال شرقي سوريا، قال ترامب “إنه يحب الأكراد، لكنه شدد في المقابل على أن الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة لدعمهم، سواء على صعيد الذخائر، الأسلحة، أو المال”.

وتابع ترامب في معرض جوابه على السؤال، مستندا إلى المقال عينه الذي وصفه بالـ”قوي جدا”، قائلا إن “الأكراد لم يساعدونا خلال الحرب العالمية الثانية. لم يساعدونا في النورماندي مثلا”.

وشدد ترامب على أن ما يجب أن يكون مفهوما هو أن “الأكراد يحاربون من أجل أرضهم”.

إلى ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن يتصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعقلانية وبشكل إنساني قدر الإمكان.

وقال ترامب “آمل أن يتصرف بعقلانية. سنرى كيف سيقود هذه العملية. إذا ما فعل ذلك بشكل جائر، فسيدفع ثمنا اقتصاديا باهظا، مكررا تهديدات أطلقها بداية الأسبوع قائلا: “سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك”.

ولفت ترامب مطولا على أن نظيره التركي كان يفكر منذ مدة بإطلاق هجوم ضد القوات الكردية في سوريا. وقال “ثمة كراهية حقيقية”، معتبرا أن الأمر شبيه بوضع “إسرائيل مع الفلسطينيين”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات دولية وأممية إلى ضبط النفس ووقف العملية.

المصدر: “أ ف ب”