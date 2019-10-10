وفاة التونسي شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان

كل الوطن – فريق التحرير: توفّي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي عرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل “أسمهان”، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلن مجموعة من الصحفيين التوانسة.

والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفيزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم في سوريا. ويقيم في سوريا. وهو طليق الممثلة الأردنية صبا مبارك ولديهما ابن واحد اسمه عمار ولد في 28 مارس 2004.

أبرز أعماله

• حلاوة الروح مسلسل سوري 2014

• توق عن رواية الأمير بدر بن عبدالمحسن

• أبناء الرشيد

• أسمهان

• أبو جعفر المنصور

• الاجتياح وحصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي

• هدوء نسبي والذي عرض في رمضان 2009

• الأرواح المهاجرة عن رواية الكاتبة إيزابيل أيندي بيت الأرواح

• نابليون والمحروسة

• مملكة النمل

• تاج من شوك

• اخوة التراب

• عمر الخيام

• دقيقة صمت

الجوائز والتكريمات

• جائزة أدونيا 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل أسمهان • جائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل هدوء نسبي