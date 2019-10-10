تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن واقعة مُفجعة.. وفاة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي بأسلاك مكشوفة في مكة كل الوطن نوبل للآداب: بولندية لعام 2018 ونمساوي لـ 2019 كل الوطن جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين كل الوطن 55.6 مليار ريال إجمالي دفعات “حساب المواطن” منذ انطلاقته كل الوطن أكراد سوريا يتهمون تركيا بقصف سجن يضم مقاتلين من داعش كل الوطن بالفيديو والصور.. إنفجار قرب مطار “لينتس” بالنمسا كل الوطن المدعي العام الأمريكي في نيويورك: السعودية بريئة كل الوطن رويترز: إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن في الظهر (فيديو) كل الوطن وفاة التونسي شوقي الماجري مخرج مسلسل أسمهان كل الوطن أنقرة: أردوغان وترامب تفاهما حول عملية “نبع السلام”!
» » جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 2:35 مساءً
جامعة شقراء تعلن عن وظائف أكاديمية للجنسين

كل الوطن – فريق التحرير: أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ، باشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراة, ولايقل المعدل عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس إنتظاماً، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جداً لمرحلة الماجستير والدكتوراة إذا كانت تُمنح بتقدير.

وفيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك / أستاذ) يشترط أن يكون حاصلاً على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، حيث تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، علماً بأن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.

وأوضحت جامعة شقراء المستندات المطلوبة للتقديم المتضمنة صورة من الهوية الوطنية، وسيرة ذاتية محدثة، وصورة مصدقة من الشهادات والسجلات الأكاديمية، وصور المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة بالإضافة إلى صور من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي (إن وجدت)، علماً بأن استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 11 ـ 25 1441/02/ على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://apps.su.edu.sa/StaffJobs .

ولمزيد من التفاصيل الدخول على الرابط التالي: http://www.su.edu.sa/vicerectorates/VicePresidentforResearch/News/Pages/recrtmnt.aspx .

المصدر: واس

رابط مختصر
2019-10-10
محلياتوظائف شاغرة
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير