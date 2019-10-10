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ماكرون يدعو تركيا إلى “إنهاء” هجومها في سوريا

كل الوطن - فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 8:14 مساءً
ماكرون يدعو تركيا إلى “إنهاء” هجومها في سوريا

كل الوطن – أ ف ب: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا اليوم الخميس إلى “أن تنهي في أسرع وقت” هجومها في سوريا، منبها إياها إلى “خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته”.

وقال ماكرون “أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا وأدعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت”.

وأضاف في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) أن “خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته هو مسؤولية تتحملها تركيا”.

كذلك، استدعت باريس بعد ظهر الخميس السفير التركي في فرنسا.

واثار الهجوم التركي استياءً دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم الدولة الاسلامية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي.

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