تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين .. وجدها مواطن امام منزلة كل الوطن المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشّر التنافسية العالمي كل الوطن ماكرون يدعو تركيا إلى “إنهاء” هجومها في سوريا كل الوطن السفارة السعودية في اليابان تحذّر من إعصار “هاجيبيس” كل الوطن من أجل صحة أفضل: 5 نصائح “نباتية” كل الوطن الشوكولاته تقي من هذه الأمراض! (بالفيديو) كل الوطن الشوكولا الداكنه تنقذكم من موقف مزعج كل الوطن تنبيه.. هذا ما يفعله البرتقال بعيونكم! كل الوطن الحساء الأحمر الصحي مفيد لخسارة الوزن. كل الوطن تناول الفطر بانتظام يحميك من مرض قاتل
» » » «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين .. وجدها مواطن امام منزلة

«جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين .. وجدها مواطن امام منزلة

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 8:24 مساءً
«جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين .. وجدها مواطن امام منزلة

كل الوطن- متابعات: قامت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام من مجهولي الأبوين،  بالكشف عن تفاصيل تسلمها بصورة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم (الثلاثاء) طفلةً رضيعة وجدها مواطن أمام منزله في مدينة الرياض.

وقالت جمعية الوداد لرعاية الأيتام، في بيان لها، إن الطفلة التي عثر عليها في تاريخ 19 سبتمبر 2019م موجودة حالياً في دار الإيواء المؤقت التابعة للجمعية.

وأوضحت الجمعية، أنها تعمل في الوقت الحالي على اختيار أسرة مؤهلة وتنطبق عليها شروط الاحتضان لمنحها حق حضانة الطفلة وتقديم الرعاية الآمنة لها.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة عثور مواطن على الطفلة، وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت الموضوع منذ ذلك الحين باهتمام مع الجهات ذات العلاقة.

كشفت جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام من مجهولي الأبوين، عن تفاصيل تسلمها بصورة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الثلاثاء) طفلةً رضيعة وجدها مواطن أمام منزله في مدينة الرياض.

وقالت جمعية الوداد لرعاية الأيتام، في بيان لها، إن الطفلة التي عثر عليها في تاريخ 19 سبتمبر 2019م موجودة حالياً في دار الإيواء المؤقت التابعة للجمعية.

وأوضحت الجمعية، أنها تعمل في الوقت الحالي على اختيار أسرة مؤهلة وتنطبق عليها شروط الاحتضان لمنحها حق حضانة الطفلة وتقديم الرعاية الآمنة لها.

يذكر أن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة عثور مواطن على الطفلة، وأشارت الجمعية إلى أنها تابعت الموضوع منذ ذلك الحين باهتمام مع الجهات ذات العلاقة.

رابط مختصر
2019-10-10
أخبار المناطق
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير