تسجيل الدخول
كل الوطن
آخر الأخبــــــــار
كل الوطن تعرف على “قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب” كل الوطن إبرة إجهاض وموت محتم.. والدة التوأم الليبي تروي القصّة كل الوطن “نبيل القروي “مرشح الرئاسة التونسية : لم أقم بأي توافق للخروج من السجن كل الوطن «جمعية الوداد» تحتضن طفلة مجهولة الأبوين .. وجدها مواطن امام منزلة كل الوطن المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشّر التنافسية العالمي كل الوطن ماكرون يدعو تركيا إلى “إنهاء” هجومها في سوريا كل الوطن السفارة السعودية في اليابان تحذّر من إعصار “هاجيبيس” كل الوطن من أجل صحة أفضل: 5 نصائح “نباتية” كل الوطن الشوكولاته تقي من هذه الأمراض! (بالفيديو) كل الوطن الشوكولا الداكنه تنقذكم من موقف مزعج
» » تعرف على “قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب”

تعرف على “قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب”

كل الوطن- فريق التحريرآخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 8:36 مساءً
تعرف على “قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب”
كل الوطن- الصحة والجمال :يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج. إليكم أبرز الفوائد لتناول البلح الأصفر:

1ـ يحتوي البلح الأصفر على عناصر غذائية تعزز من صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

2ـ يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالنشاط.

للّوز فوائد مذهلة.. تعرّفوا إليها!

3ـ يحتوي على عناصر تحد من الاكتئاب والتوتر وتعزز الحالة المزاجية.

4ـ البلح الأصفر من المنشطات الجنسية لاحتوائه على الأملاح المعدنية والفيتامينات.

5ـ له دور فعال في تقوية العضلات والمفاصل لاحتوائه على الفيتامينات.

6ـ يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

7ـ يعزز صحة الجهاز التنفسي ويحد من خطر الإصابة بأمراض الصدر.

8ـ يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر.

9ـ يعزز صحة الجهاز المناعي ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.

المصدر: أخبار الآن
رابط مختصر
2019-10-10 2019-10-10
الصحة والجمال
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

محليات
أخبار المناطق
أزياء وأكسسوارات
فيديوهات
كل الوطن- فريق التحرير