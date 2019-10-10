تعرف على “قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب”

كل الوطن- الصحة والجمال :يحتوي البلح الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات، كما أنه يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج. إليكم أبرز الفوائد لتناول البلح الأصفر:

1ـ يحتوي البلح الأصفر على عناصر غذائية تعزز من صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

2ـ يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تمد الجسم بالنشاط.

3ـ يحتوي على عناصر تحد من الاكتئاب والتوتر وتعزز الحالة المزاجية.

4ـ البلح الأصفر من المنشطات الجنسية لاحتوائه على الأملاح المعدنية والفيتامينات.

5ـ له دور فعال في تقوية العضلات والمفاصل لاحتوائه على الفيتامينات.

6ـ يعزز صحة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.

7ـ يعزز صحة الجهاز التنفسي ويحد من خطر الإصابة بأمراض الصدر.

8ـ يحافظ على صحة الجهاز العصبي ويحميه من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر.

9ـ يعزز صحة الجهاز المناعي ويحد من خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة.